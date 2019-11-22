Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки также образовались на четырех мостах

В пятницу, 22 ноября, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу осложнено движение транспорта на улице Семена Скляренко, улице Богатырская, проспекте Героев Сталинграда. Пробки образовались на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, проспекте Леся Курбаса, на улице Набережно-Крещатицкая.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на мосту Метро, Дарницком, Южном мостах и мосту имени Патона.

На левом берегу пробки зафиксированы на бульваре Перова, проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе и Броварском проспекте.

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, движение на Южном мосту ограничен в связи с ремонтными работами. Ограничение будет действовать с 21:00 22 ноября по 7:00 23 ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начали на в'езде со стороны Житомира, а впоследствии и на других в'подъездам.