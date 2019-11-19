В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (УНИАН)

Движение затруднено на Гаванском и Северном мостах, а также на мосту Метро

В Киеве вечером во вторник, 19 ноября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, Голосеевском проспекте, улице Героев Обороны, улице Амурской, улице Козацкой, улице Васильковской, Демеевской площади, проспекте Валерия Лобановского, улице Кайсаровской, улице Саперно-Слободской, бульваре Дружбы народов, улице Михаила Бойчука, улице Бастионной, бульваре Леси Украинки, улице Михайла Гринченко, улице Саксаганского, улице Льва Толстого, бульваре Тараса Шевченко, улице Крещатик, улице Институтской, улице Михаила Грушевского, улице Сечевых Стрельцов, улице Юрия Илльенка, улице Набережно-Кещатицкой, улице Набережно-Рыбальской, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, улице Кирилловской, Набережном шоссе.

Также движение затруднено на Гаванском мосту, Северном мосту и мосту Метро.

На левом берегу пробки образовались на Днепровской набережной, улице Ревуцкого, Харьковском шоссе, улице Раисы Окипной, улице Евгения Сверстюка, улице Тепловозной, Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, улице Гната Хоткевича, улице Крайняя.

Напомним, до завтрашнего дня частично ограничено движение на улице Владимирская.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.