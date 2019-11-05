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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Происшествия     05.11.2019 - 09:06
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

На въезде в Киев по Житомирскому шоссе образовалась многокилометровая пробка

По состоянию на 09:00 5 ноября в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правобережной части многокилометровая пробка растянулась от въезда в столицу по Житомирскому шоссе, далее по проспекту Победы до станции метро "Шулявская". Также серьезные проблемы с движением наблюдаются на улице Борщаговской, Кольцевой дороге, проспекте Академика Глушкова, улицах Автозаводской и Богатырской, Набережном шоссе и так далее.

Традиционно для этого времени суток в пробках стоит транспорт на всех мостах в направлении правого берега с левобережной части Киева.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки на правом берегу

На левобережной части Киева в пробках остановились проспект Ватутина, улица Маяковского, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, а также проспект Бажана.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки на левом берегу

Напомним, накануне в Киеве на Кольцевой произошло масштабное ДТП с погибшими. Авария произошла в районе Lavina Mall, сообщалось о не менее двух погибших на месте инцидента. Кроме того, тяжелейшие травмы получили еще несколько человек.

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