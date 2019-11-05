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У Києві утворилися численні затори

Новини » Надзвичайні події     05.11.2019 - 09:06
У Києві утворилися численні затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

На в'їзді до Києва по Житомирському шосе утворилася багатокілометрова пробка

Станом на 09:00 5 листопада в Києві утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правобережній частині багатокілометрова пробка розтягнулася від в'їзду до столиці по Житомирському шосе, далі по проспекту Перемоги до станції метро "Шулявська". Також серйозні проблеми з рухом спостерігаються на вулиці Борщагівській, Кільцевій дорозі, проспекту Академіка Глушкова, вулицях Автозаводській та Богатирській, Набережному шосе і так далі.

Традиційно для цього часу доби у заторах стоїть транспорт на всіх мостах в напрямку правого берега з лівобережної частини Києва.

У Києві утворилися численні затори

Фото: пробки на правому березі

На лівобережній частині Києва в пробках зупинилися проспект Ватутіна, вулиця Маяковського, проспект Соборності, Дарницького шосе, а також проспект Бажана.

У Києві утворилися численні затори

Фото: пробки на лівому березі

Нагадаємо, напередодні в Києві на Кільцевій сталася масштабна ДТП з загиблими. Аварія сталася в районі Lavina Mall, повідомлялося про не менш двох загиблих на місці інциденту. Крім того, важкі травми отримали ще кілька людей.

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