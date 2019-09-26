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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    26.09.2019 - 08:50
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки в Киеве образовались на правом берегу

В четверг, 26 сентября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столице зафиксированы пробки на Голосеевском проспекте, рядом станций метро "Ипподром", "Выставочный центр", на проспекте Леся Курбаса, на проспекте Валерия Лобановского, а также на Большой Окружной дороге.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки на правом берегу Киева (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе, улице Жилянская, улице Сечевых Стрельцов, улице Юрия Ильенко, улице Набережно-Крещатицкая, улице Семена Скляренко, Минском проспекте и улице Богатырская.

Кроме того, стабильно большие пробки на проспекте Победы и возле станций метро "Шулявская", "Житомирская", "Академгородок".

Отметим, что пробки образовались на Дарницком мосту и мосту Патона.

На левом берегу Киева затруднено движение транспорта на проспекте Бажана, Днепровской набережной, проспекте Соборности, Броварском проспекте.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки на правом левом Киева (скриншот Google Maps)

Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине. Сегодня ночью в восточных, а также Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки будут колебаться от 0 до -3.

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