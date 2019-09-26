Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки в Києві утворились на правому березі

У четвер, 26 вересня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці зафіксовані пробки на Голосіївському проспекті, поряд станцій метро "Іподром", "Виставковий центр", на проспекті Леся Курбаса, на проспекті Валерія Лобановського, а також на Великій Окружній дорозі.

Фото: пробки на правому березі Києва (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на Наддніпрянському шосе, Набережному шосе, вулиці Жилянська, вулиці Січових Стрільців, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Семена Скляренка, Мінському проспекті та вулиці Богатирська.

Крім того, стабільно великі пробки на проспекті Перемоги та поряд станцій метро "Шулявська", "Житомирська", "Академмістечко".

Зазначимо, що пробки утворились на Дарницькому мосту та мосту Патона.

На лівому березі Києва ускладнений рух транспорту на проспекті Миколи Бажана, Дніпровській набережній, проспекті Соборності, Броварському проспекті.

Фото: пробки на правому лівому Києва (скріншот Google Maps)

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