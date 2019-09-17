В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки наблюдаются как на правом, так и на левом берегу столицы

Вечером во вторник, 17 сентября, в столице образовались многочисленные пробки на правом и левом берегу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

Так, масштабное скопление автомобилей наблюдается на бульваре Дружбы Народов, на улице Николая Гринченко, на улице Ямская, на улице Бастионная, на улице Академика Филатова, на улице Предславинская, на бульваре Леси Украинки, на улице Новогоспитальной, на Надднепрянском шоссе, на улице Шота Руставели, на улице Панаса Мирного, на бульваре Тараса Шевченко, на Днепровском спуске, на улице Терещенковская, на Золотоворотском проспекте, на улице Льва Толстого, на улице Казимира Малевича, на улице Глубочицкой, на улице Павловская, на проспекте Победы, на Большой Окружной дороге, на улице Данила Щербакивского, на Куреневском проспекте.

Кроме того, затруднено движение в сторону левого берега на Северном мосту и Южном мосту.

Фото: правый берег столицы (скриншот yandex.ua)

Пробки на левом берегу

Пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана, на проспекте Петра Григоренко, на Днепровской набережной, на улице Тепловозная, на улице Ревуцкого, на улице Здолбуновская, на улице Березняковская, на Дарницком шоссе, на улице Вифлеевская, на проспекте Юрия Гагарина, на Бориспольском шоссе.

Фото: левый берег столицы (скриншот yandex.ua)

Напомним, с четверга, 19 сентября, в Киев со стороны Борисполя ограничат въезд грузового транспорта в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе. Такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 16 сентября, возле станции метро"Славутич" в Киеве около 30 автомобилей облили кислотой.