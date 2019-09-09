В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение транспорта затруднено на обоих берегах Киева

В понедельник вечером, 9 сентября, на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Так, затруднение движения автомобилей наблюдается как на правом так и на левом берегу столицы.

В частности, пробки образовались на улице Стеценка, Дегтяревской, Парково-Сирецкой, Борщаговская, проспекте Победы, Академика Палладина, Космонавта Комарова, Воздухофлотском проспекте, улице Набережно-Крещатицкой, Боричевом узвозе, улице Нижний Вал, Набережно-Луговой, Богатырской, Оболонском проспекте, бульваре Дружбы народов.

На левом берегу затруднено движение на проспекте Юрия Гагарина, бульваре Верховного совета, проспекте Николая Бажана и Бориспольском шоссе, улице Гната Хоткевича, Дарницкой площади, Харьковском и Дарницком шоссе, Днепровской набережной.

Также затруднено движение в районе станций метро "Нивки", "Академгородок", а также на мосту "Метро", Южном мосту.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.