В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На правом берегу столицы пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкой

Пробки в Киеве образовались на дорогах в среду, 28 августа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Победы, возле станций метро "Шулявская", "Нивки", "Берестейская", "Житомирская". Также затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова и Большой Окружной дороге.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Пробки зафиксированы на проспекте Академика Глушкова, возле станций метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр" , а также на Голосеевском проспекте и возле станции метро "Голосеевская". Затруднено движение транспорта на проспекте Валерия Лобановского и четырех мостах: Северном, Южном, Патона и Дарницком.

На левом берегу Киева зафиксированы пробки на проспекте Юрия Гагарина, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Дарницком шоссе и проспекте Николая Бажана. Также возле станций метро "Славутич", "Осокорки", "Левобережная".

Ранее сообщалось, что в Киеве до 31 августа ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).