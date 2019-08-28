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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    28.08.2019 - 08:35
У Києві утворились численні пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На правому березі столиці пробки утворились на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицькій

Пробки у Києві утворились на дорогах у середу, 28 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці пробки утворились на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Перемоги, біля станцій метро "Шулявська", "Нивки", "Берестейська", "Житомирська". Також ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова та Великій Окружній дорозі.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Пробки зафіксовані на проспекті Академіка Глушкова, біля станцій метро "Теремки", "Іпподром", "Виставковий центр", також на Голосіївському проспекті та біля станції метро "Голосіївська". Ускладнений рух транспорту на проспекті Валерія Лобановського та чотирьох мостах: Північному, Південному, Патона та Дарницькому.

На лівому березі Києва зафіксовані пробки на проспекті Юрія Гагаріна, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана. Також біля станцій метро "Славутич", "Осокорки", "Лівобережна".

Раніше повідомлялося, що в Києві до 31 серпня обмежать рух на естакади Південного мосту. Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

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