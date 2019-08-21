По состоянию на утро среды, 21 августа, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, па правобережной части традиционно пробки сковали проспект Победы по направлению к центру столицы - здесь затор растянулся на несколько километров от стации метро "Житомирская" и до "Шулявской". Также затруднено движение на въезде в Киев по проспекту Голосеевскому, а также Леся Курбаса и дальше по Борщаговской улице. При въезде с Одесской трассы наблюдаются заторы в районе ВДНХ и Демеевской площади.

Помимо центральной части Киева, серьезные пробки образовались на Северном мосту при движении с левого берега. Соответственно, транспорт фактически остановился на отрезке фактически до самой Петровки. Кроме того, движение затруднено на Южном, Дарницком и на мосту Патона.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 31 августа ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).