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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 09:12
У Києві утворилися численні затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки на Північному мосту і проспекті Перемоги розтягнулися на кілька кілометрів

Станом на ранок середи, 21 серпня, в Києві утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, па правобережній частині традиційно пробки скували проспект Перемоги у напрямку до центру столиці - тут затор розтягнувся на кілька кілометрів від стації метро "Житомирська" і до "Шулявської". Також ускладнено рух на в'їзді до Києва по проспекту Голосіївському, а також Леся Курбаса і далі по вулиці Борщагівській. При в'їзді з Одеської траси спостерігаються затори в районі ВДНГ і Деміївської площі.

Крім центральної частини Києва, серйозні затори утворилися на Північному мосту під час руху з лівого берега. Відповідно, транспорт фактично зупинився на відрізку фактично до самої Петрівки. Крім того, ускладнено рух на Південному, Дарницькому і на мосту Патона.

У Києві утворилися численні заториУ Києві утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві до 31 серпня обмежать рух на естакади Південного мосту. Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

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