ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    12.04.2019 - 09:50
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки растянулись на несколько километров по проспекту Победы

В Киеве утром 12 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правобережной части серьезные пробки образовались на окружной в районе станции метро "Академгородок", конечной скоростного трамвая, а также в районе съезда на дорогу на Вишневое. На несколько километров пробка растянулась по проспекту Победы между станциями метро "Житомирская" и "Шулявская" и на въезде в Киев по проспекту Курбаса и Голосеевскому проспекту. Традиционно для этого времени суток движение осложнено в центральной части города, на Печерске, Лукьяновке и Подоле.

На левобережной части на несколько километров растянулась пробка от станции метро "Позняки" по проспекту Бажана и через Южный мост. Движение транспорта осложнено в направлении правого берега по Северному мосту и мосту Патона.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро "Академгородок".

 

СБУ в Киеве задержала на взятке подполковника полиции
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Киевпробкидвижение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь