ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве оборвался лифт с медиками скорой помощи

Автор: РБК-Украина

В Киеве в Днепровском районе оборвался лифт с медиками скорой помощи. На втором этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился.

Самые читаемые новости

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Врачи с пострадавшими сели в лифт, который добравшись пятого этажа, начал стремительно падать вниз.

"В одном из домов на улице Литинской оборвался лифт с медиками скорой, приехавшими на срочный вызов. Женщина потеряла сознание, хрипела, а изо рта шла пена. Поэтому карета скорой выехала мгновенно. По указанному адресу медиков встретила мать больного и 10-летняя дочь", - говорится в сообщении.

Пока спасатели извлекали медиков из аварийного лифта, на вызов выехала другая бригада, и предоставила помощь пациентке.

Напомним, в Каменце-Подольском в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и кареты "скорой" пострадали трое людей.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины лифтскорая помощь