В Киеве на Оболони мужчина отреагировал на замечание стрельбой

"57-летний заявитель рассказал правоохранителям, что в магазине сделал замечание мужчине, который грубо нарушал общественный порядок и нецензурно выражался", - говорится в сообщении.

Затем, по информации правоохранителей, неизвестный достал предмет, похожий на пистолет, и приставил его к голове потерпевшего, а дальше возле магазина совершил выстрелы в воздух. После чего сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

"Пострадавший успел записать номерной знак машины и передал полиции", - отмечают в полиции.

После чего оперативники установили владельца автомобиля, место его проживания и задержали 23-летнего злоумышленника.

В частности, у него изъяли предмет, похожий на травматический пистолет и направили на экспертизу.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 УКУ - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.