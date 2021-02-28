В Киеве на Оболони горит рынок
В Киеве вечером 28 февраля начался пожар на улице Маршала Малиновского. Горит мини-рынок.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
На место прибыли спасатели. Информации о пострадавших пока нет.
"Прямо сейчас горит мини-рынок на Маршала Малиновского, 5 (возле АТБ). Спасатели уже работают на месте. Надеемся, что никто не травмируется", - говорится в сообщении.
Прямо сейчас пылает мини-рынок на Маршала Малиновского, 5 (возле АТБ). Спасатели уже работают на месте. Надеемся, что никто не травмируется.Posted by Киев Оперативный on Sunday, February 28, 2021
Напомним, ранее сообщалось, что взрыв и пожар произошли в одной из палат на втором этаже больницы в Черновцах, которая принимает пациентов с COVID. В результате погиб один человек, еще одна пострадавшая. Впоследствии умер еще один человек.
РБК-Украина писало, что в Одессе произошел пожар в следственном изоляторе, где находится приговоренный к 7 годам в'тюрьмы активист Сергей Стерненко.