В Киеве обнаружили схему продажи поддельных ПЦР-тестов: клиентов находили через Telegram

По данным следствия, организатор продажи поддельных ПЦР-тестов на коронавирус создал фейковый сайт медучреждения. Интернет-страницу он использовал для имитации подлинности справки с помощью QR-кода.

Правоохранители выяснили, что тесты генерировались с помощью специально разработанного программного обеспечения. В настоящее время установлено, что поддельными справками воспользовалось более 9000 человек. Они использовали как отрицательные результаты анализов для выезда за границу, так и положительные - для оформления больничных.

По месту жительства организатора сбыта поддельных ПЦР-тестов проведен обыск. У него изъяли:

компьютерную технику;

мобильные устройства;

более 9000 электронных поддельных COVID-документов;

черновые записи по программному обеспечению.

В настоящее время сайт и Telegram-канал заблокированы. Решается вопрос о сообщении подозрения по фактам подделки документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Фото: в Киеве обнаружили схему продажи поддельных ПЦР-тестов через Telegram (gp.gov.ua)