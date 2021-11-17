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В Киеве обнаружили схему продажи поддельных ПЦР-тестов: клиентов находили через Telegram

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве правоохранители разоблачили схему продажи поддельных ПЦР-тестов на коронавирус через анонимный Telegram-канал. Клиентами злоумышленников стали более 9 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, организатор продажи поддельных ПЦР-тестов на коронавирус создал фейковый сайт медучреждения. Интернет-страницу он использовал для имитации подлинности справки с помощью QR-кода.

Правоохранители выяснили, что тесты генерировались с помощью специально разработанного программного обеспечения. В настоящее время установлено, что поддельными справками воспользовалось более 9000 человек. Они использовали как отрицательные результаты анализов для выезда за границу, так и положительные - для оформления больничных.

По месту жительства организатора сбыта поддельных ПЦР-тестов проведен обыск. У него изъяли:

  • компьютерную технику;
  • мобильные устройства;
  • более 9000 электронных поддельных COVID-документов;
  • черновые записи по программному обеспечению.

В настоящее время сайт и Telegram-канал заблокированы. Решается вопрос о сообщении подозрения по фактам подделки документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Фото: в Киеве обнаружили схему продажи поддельных ПЦР-тестов через Telegram (gp.gov.ua)

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