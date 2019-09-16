В Киеве облили кислотой 30 автомобилей

В ночь на 16 сентября в Киеве около 30 автомобилей облили кислотой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что кислоту вылили на автомобили в районе станции метро "Славутич".

"Сегодня ночью в районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет пострадавших еще продолжается, но уже начислено около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все авто были припаркованы согласно правилам дорожного движения, проходу и проезду не мешали.

Напомним, ранее в Киеве задержали трех мужчин, которые напали на полицейского в Дарницком районе. Правоохранитель сделал замечание компании, после чего началась словесная потасовка, которая переросла в драку. Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по факту стрельбы в пожарных в Киеве открыто уголовное дело. Спасатели приехали ликвидировать пожар на крыше дома, а один из жильцов перепутал их с ворами и начал стрелять из револьвера. Он сделал несколько выстрелов.

Также ранее спасатели предупреждали о сильных порывах ветра в Киеве. В столице и области порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.