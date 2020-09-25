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У Києві та області на вихідних очікується сильний вітер

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 14:50
У Києві та області на вихідних очікується сильний вітер
Фото: у столиці очікується сильний вітер (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

На найближчих вихідних 26-27 вересня в Києві та Київській області очікується сильний вітер. Пориви сягатимуть 20 метрів на секунду.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Повідомляється, що 26 вересня в другій половині дня очікуються пориви вітру 15-20 м/с у Києві та області. Сильний вітер також збережеться і 27 вересня протягом всього дня.

Нагадаємо, раніше голова гідрометцентру України Микола Кульбіда розповів, що найближчим часом почнеться похолодання. Але на початку жовтня знову повернеться тепла погода. За його словами, з 4-5 жовтня очікується тепло до +25.

Відзначимо, так званого "бабиного літа" ще не було, оскільки так називають період теплої погоди після тривалого холодного періоду. А в Україні восени ще не було значного похолодання.

"У нас "бабине літо" буває щонайменше у другій половині жовтня. Зараз не "бабине літо". Спочатку має метеорологічна осінь наступити. У нас поки що триває метеорологічне літо", - розповів РБК-Україна начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик .

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