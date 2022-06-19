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В Киеве и области утром слышали взрывы: стала известна причина

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Киевская область, Воскресенье 19 июня 2022 09:08
В Киеве и области утром слышали взрывы: стала известна причина Фото: ПВО сбила вражескую цель в Вышгородском районе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве и области сегодня, 19 июня утром слышали взрывы. Причиной тому является работа ПВО, которая сбила вражескую цель в Вышгородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской ОВА.

"Внимание! Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту", - говорится в сообщении.

Там добавляют, что задымленности не было обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация уточняется.

Напомним, вчера ВСУ сбили две российские крылатые ракеты над Одесской областью.

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