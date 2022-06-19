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У Києві та області зранку чули вибухи: стала відома причина

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Київська область, Неділя 19 червня 2022 09:08
У Києві та області зранку чули вибухи: стала відома причина Фото: ППО збила ворожу ціль у Вишгородському районі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві та області сьогодні, 19 червня зранку чули вибухи. Причиною тому є робота ППО, яка збила ворожу ціль у Вишгородському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської ОВА.

"Увага! Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту", - йдеться в повідомленні.

Там додають, що задимленості не було виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає.

Наразі на місці події працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вчора ЗСУ збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю.

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