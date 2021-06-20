В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
В воскресенье, 20 июня, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра удержится до конца суток.
По данным синоптиков, в Киеве и Киевской области в ближайший час ожидаются сильные порывы ветра. Их скорость составит 15-18 метров на секунду.
На время сильного ветра необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.