ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві та області оголошено штормове попередження

Новость на русском →
Києва, Неділя 20 червня 2021 16:43
У Києві та області оголошено штормове попередження Фото: у Києві та області оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 20 червня, в Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Посилення вітру втримається до кінця доби.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у Києві та Київській області найближчої години очікуються сильні пориви вітру. Їх швидкість складе 15-18 метрів на секунду.

На час сильного вітру необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Штормове попередження
NEWS
Генсек ОБСЄ завтра відвідає Росію: на порядку денному буде Україна
Генсек ОБСЄ завтра відвідає Росію: на порядку денному буде Україна
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами