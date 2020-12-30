В Киеве в новогоднюю ночь транспорт будет работать на два часа дольше

Фото: транспорт (РБК-Украина)

В ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве на два часа продлят работу общественного транспорта. Столичный фуникулер будет работать круглосуточно.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, движение наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метрополитена, будет согласовано с расписанием прохождения последних поездов метро. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 2:15.

Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе.

Напомним, ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь для избежания массового скопления пассажиров возможны ограничения на вход станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

Кроме того, Кабинет министров разрешил продолжить работу ресторанов в новогоднюю ночь. Они будут работать до 7:00. Однако ограничение по количеству посетителей в заведениях остались неизменными.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года.