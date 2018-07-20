В Киеве ночью неизвестные подожгли два автомобиля

Новости Происшествия 20.07.2018 - 12:28
Иллюстративное фото (if.dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (if.dsns.gov.ua)

Огнем были уничтожены полностью две машины

В Киеве в ночь с 19 на 20 июля на улице Борщаговской сгорели два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что полицейские получили сообщение от жителя Киева о том, что на улице Борщаговская горят его автомобили. Отметим, что после тушения пожара огнем были уничтожены полностью две машины.

Следователи, криминалисты и специалисты профильных служб провели тщательный осмотр места происшествия, чтобы установить причины возгорания автомобилей.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В Киеве ночью неизвестные подожгли два автомобиляВ Киеве ночью неизвестные подожгли два автомобиля

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в мае на штрафной площадке в Голосеевском районе Киева сгорели более 50 автомобилей.

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