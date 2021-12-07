UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве ночью метро будет работать на час дольше: названа причина

Автор: Иванна Шовкун

В ночь с 7 на 8 декабря работу метро продлят на один час. Это связано с проведением футбольного матча на стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Игра начнется в 22:00 между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь). Также в связи с матчем будет изменена работа нескольких станций метро. В частности, возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча. В конце игры может быть изменена работа станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Извиняемся за возможные неудобства! Призываем придерживаться масочного режима", - говорится в сообщении.

Напомним, в метро Харькова подростки вновь отличились дикой выходкой. На этот раз несовершеннолетние решили выпить водки прямо в вагоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев