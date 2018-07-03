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Интервью

В Киеве в ночь на 4 и 9 июля продлят работу общественного транспорта

НовостиОбщество    03.07.2018 - 11:14
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На час дольше будет работать метро, автобусы и маршрутки

В Киеве в ночь на 4 и 9 июля будет продлена работа общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В ночь с 3 на 4 июля и в ночь с 8 на 9 июля столичный метрополитен продлит работу на 1 час", - говорится в сообщении.

Как отмечается, изменения в работе общественного транспорта вводятся из-за проведения музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, который начинается сегодня, 3 июля.

Кроме метро на один час продолжат движение автобусы и маршрутные такси на маршрутах, которые проходят возле станций метро после прохождения последних пар поездов.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское метро будет работать на час дольше из-за фестиваль Atlas Weekend, который стартует 3 июля на ВДНХ.

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Теги публикации: КГГА, Киев, транспорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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