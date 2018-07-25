В Киеве из-за непогоды затопило Соломенский суд

Сейчас спасатели продолжают работы по откачке воды

В связи с осложнением погодных условий в Киеве подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) задействованы для ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что на улице Шутова, 1, где затоплены помещения Соломенского суда, продолжаются работы по откачке воды.

Кроме того, на улице Довнар-Запольского, где два дерева упали на проезжую часть дороги, завершены аварийные работы. Также на проспекте Победы, 53 спасателями ГСЧС убрано билборд, который упал на автомобиль.

Фото (dsns.gov.ua)

Напомним, также сообщалось, что из-за сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы. Из-за обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.