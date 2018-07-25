В Киеве из-за непогоды затопило Соломенский суд

Новости Происшествия 25.07.2018 - 18:38
Фото (dsns.gov.ua)
Фото (dsns.gov.ua)

Сейчас спасатели продолжают работы по откачке воды

В связи с осложнением погодных условий в Киеве подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям  (ГСЧС) задействованы для ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что на улице Шутова, 1, где затоплены помещения Соломенского суда, продолжаются работы по откачке воды.

Кроме того, на улице Довнар-Запольского, где два дерева упали на проезжую часть дороги, завершены аварийные работы. Также на проспекте Победы, 53 спасателями ГСЧС убрано билборд, который упал на автомобиль.

В Киеве из-за непогоды затопило Соломенский суд
В Киеве из-за непогоды затопило Соломенский суд
В Киеве из-за непогоды затопило Соломенский суд
В Киеве из-за непогоды затопило Соломенский суд
В Киеве из-за непогоды затопило Соломенский суд
В Киеве из-за непогоды затопило Соломенский суд
В Киеве из-за непогоды затопило Соломенский суд
 

Фото (dsns.gov.ua)

Напомним, также сообщалось, что из-за сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы. Из-за обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.

 

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Теги:  Киев,  ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС