В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис омбудсмена Денисовой

В полиции отказались пока раскрывать детали происшествия, отметив, что правоохранители уже выясняют обстоятельства.

Очевидцы происшествия сообщили, что неизвестный мужчина бросил в дверь здания бутылку с зажигательным веществом. После этого его задержали правоохранители.

Обновлено.

Информацию об инциденте на странице в Facebook подтвердила сама омбудсмен Денисова. Она отметила, что в результате инцидента были повреждены двери офиса, а сотрудники и посетители не пострадали.

"Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия", - добавила она.