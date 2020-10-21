В Киеве за неделю заболели гриппом и ОРВИ 8 тысяч человек

В Киеве начался сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю заболели 8 тысяч человек.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, ссылаясь на данные Минздрава.

В частности, заболели 4047 взрослых и 4038 детей. Половина заболевших детей - школьники. В медицинские учреждения госпитализировали 24 пациента, в том числе - 10 детей.

"По данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали более 8 000 больных гриппом и ОРВИ", - написал Кличко.

Напомним, в Минздраве прогнозируют пик эпидемии вирусных заболеваний в конце ноября.

Отметим, что в Минздраве предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19.

Также в Минздраве призывают к вакцинации от гриппа для избежания сочетания с COVID-19.

Также главный санврач заявлял, что в Украине разработают тест-систему, которая позволит с первого раза определить, есть у человека грипп или COVID-19.

Ранее сообщалось, что в украинских аптеках уже появились вакцины от гриппа. На данный момент в свободной продаже есть вакцина южнокорейского производства.