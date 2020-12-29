В Киеве за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 10 тысяч человек

В Киеве за минувшую неделю зафиксировали 10 685 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 51,9%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, за минувшую неделю заболели - 4 156 ребенка и 6 529 взрослых.

В структуре заболеваемости дети составляют 38,9%, а на предыдущей неделе - 37,3%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 9,4% - зарегистрировано 2 072 случая.

В больницы были доставлены 35 человек, из них 27 - дети.

Напомним, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко рассказал, что нынешний коронавирус является более опасным чем сезонный грипп.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили почти 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. При этом более 16 тысяч людей выздоровели от COVID-19.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине усилят. Ограничения вступят в силу 8 января и будут действовать до 24 января 2021 года.

Также Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года.