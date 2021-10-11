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В Киеве почти на неделю перекроют проезд по Владимирской: когда

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 16:09
В Киеве почти на неделю перекроют проезд по Владимирской: когда Фото: в Киеве с 11 октября почти на неделю перекроют движение по Владимирскому проезду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве с вечера сегодняшнего дня почти на неделю перекроют движение автотранспорта по Владимирскому проезду. Причина - проведение мероприятий на площади Михайловская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Патрульной полиции Украины.

"С 21:00 11 октября до 24:00 часов 17 октября будут перекрыто движение на Владимирском проезде - от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение на Владимирском проезде перекрывается из-за проведения мероприятий на Михайловской площади.

Какие именно мероприятия будут проходить - не уточняется. Полиция просит водителей с понимаем отнестись к временным ограничениям.

В Киеве почти на неделю перекроют проезд по Владимирской: когда

Фото: в Киеве с 11 октября почти на неделю перекроют движение по Владимирскому проезду (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

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Киев Министерство внутренних дел Украины
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