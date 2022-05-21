В Киеве назвали опасные парки для прогулок: список

В Киеве из-за обстрелов российских оккупационных войск остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины. В связи с этим столичные власти призвали не подходить к фортификационным постройкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации (КГВА).

Сейчас в столице продолжаются работы по уборке от взрывоопасных предметов некоторых зеленых зон. Так, опасными парками считаются:

Напомним, в ГСЧС заявили, что разминирование территории Украины может длиться до 10 лет.

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