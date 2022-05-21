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В Киеве назвали опасные парки для прогулок: список

Фото: В Киеве назвали опасные парки для прогулок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве из-за обстрелов российских оккупационных войск остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины. В связи с этим столичные власти призвали не подходить к фортификационным постройкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации (КГВА).

Сейчас в столице продолжаются работы по уборке от взрывоопасных предметов некоторых зеленых зон. Так, опасными парками считаются:

Дарницкий район

  • Сквер Привокзальный,
  • Сквер Григоренко 36-38;

Днепровский район

  • Парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей),
  • Парк Попудренко;

Деснянский район

  • Парк Киото (западная часть),
  • Парк Деснянский (южная часть),
  • Парк им. Шухевича (западная часть),
  • Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть),
  • Парк Муромец (южная часть);

Оболонский район

  • Сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть),
  • Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть),
  • Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть),
  • Сквер на Минской площади (западная часть);

Подольский район

  • Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской),
  • Сквер на проспекте Правды, 70-76,
  • Парк "Кинь-Грусть" (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко);

Шевченковский район

  • Сквер "Мюнхенский",
  • Парк "Нивки (западная часть, метро "Берестейская"),
  • Воздухофлотский путепровод,
  • Сквер на Подольском спуске,
  • Парк на склонах Смородинского спуска,
  • Парк Бабий Яр,
  • Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко),
  • Сквер Довнар-Запольского,
  • Улица Гаврилишина (распределитель),
  • Проспект Победы, 78;

Соломенский район

  • Парк Защитников Украины;

Святошинский район

  • Парк Юность (со стороны ул. Покотила),
  • Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы),
  • Бульвар Вернадского Академика (западная часть),
  • Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы);

Голосеевский район

  • Лесопарк по ул. Кайсарово.

Напомним, в ГСЧС заявили, что разминирование территории Украины может длиться до 10 лет.

Мы также писали о том, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, как восстанавливают инфраструктуру на деоккупированной территории.

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