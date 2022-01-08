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В Киеве нашли мертвым иностранца с ножевыми ранениями

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Киев, Суббота 08 января 2022 13:41
В Киеве нашли мертвым иностранца с ножевыми ранениями Фото: полицейский около автомобиля патрульной полиции в Киеве (Андрей Коваль, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В Киеве прохожие обнаружили тело иностранца с ножевыми ранениями. Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как стало известно, в полицию Киева от прохожих поступило сообщение, что на улице Теодора Драйзера лежит мужчина с ранениями. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и бригада скорой медицинской помощи

"Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший - уроженец другого государства, 1969 года рождения. Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Правоохранители проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные действия для установления всех обстоятельств данного происшествия.

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Напомним, в Киеве мужчина стал свидетелем драки на улице между гражданскими супругами и решил вмешаться, но в результате получил удары ножом в грудь и скончался до приезда "скорой помощи". Жестокое убийство произошло на Южной Борщаговке 25 декабря.

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