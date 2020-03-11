В Киеве нашли мертвым директора кинотеатра

В Киеве в кинотеатре "Флоренция" на проспекте Владимира Маяковского, 31 нашли труп мужчины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Сотрудники узнали в погибшем директора кинотеатра. Труп нашли в подсобном помещении.

По информации издания, рассматривается версия несчастного случая, якобы мужчина мог упасть с лестницы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области нашли мертвым экс-главу правления "Интера". Полиция Киевской области расследует гибель предпринимателя Сергея Старицкого в селе Чайки как самоубийство.

От жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. На месте случившегося полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

РБК-Украина писало, что в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на Печерске в Киеве нашли застреленным молодого парня. Следователи Государственного бюро расследований начали расследование по факту возможного самоубийства совершенного работником Управления государственной охраны (УГО).