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В Киеве за нарушение карантина закрыли еще два ресторана

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 11:42
В Киеве за нарушение карантина закрыли еще два ресторана Фото: за сутки карантинные рейды провели в 20 заведениях столицы (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве за нарушение карантинных ограничений закрыли еще два ресторана. Всего в столице составили 24 административных протокола в отношении руководителей заведений из-за нарушений карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, вчера были закрыты рестораны "Редкая птица" на улице Бассейной, 1/2 и "Holy Burger" на улице Шота Руставели, 16.

"В общем группы контроля, работающих в составе работников Главного управления Госпотребслужбы в Киеве, сотрудников Департамент муниципальной безопасности КГГА и Полиция Киева проверили 20 ночных заведений на соблюдение карантинных требований. На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 24 протокола по ст. 44-3 КУоАП", - сообщили в КГГА.

Санкции статьи предусматривают штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а на заведение - от 34 до 170 тысяч грн.

Отметим, в Киеве сейчас действует жесткий локдаун - заведениям запрещено принимать посетителей, а рестораны и кафе могут работать лишь на вынос или доставку.

Напомним, по словам главного санврача страны Виктора Ляшко, на этой неделе Киев и еще пять областей выйдут из "красной" зоны карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве и Винницкой области за сутки ситуация с госпитализациями пациентов с COVID вернулась в норму.

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