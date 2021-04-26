ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві за порушення карантину закрили ще два ресторани

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 11:42
У Києві за порушення карантину закрили ще два ресторани Фото :за добу карантинні рейди провели в 20 закладах столиці(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві за порушення карантинних обмежень закрили ще два ресторани. Всього в столиці склали 24 адміністративні протоколи щодо керівників закладів через порушення карантину.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, вчора були закриті Ресторани "Редкая птица" на вулиці Басейній, 1/2 і "Holy Burger" на вулиці Шота Руставелі, 16.

"Загалом групи контролю, що працюють у складі працівників Головного управління Держспоживслужби в Києві, співробітників Департамент муніципальної безпеки КМДА та поліція Києва перевірили 20 нічних закладів на дотримання карантинних вимог. На підставі виявлених порушень на керівників установ складено 24 протоколи за ст.44-3 КУпАП", - повідомили в КМДА.

Санкції статті передбачають штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад - від 34 до 170 тисяч грн.

Відзначимо, в Києві зараз діє жорсткий локдаун - закладам заборонено приймати відвідувачів, а ресторани і кафе можуть працювати лише на винос або доставку.

Нагадаємо, за словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, цього тижня Київ і ще п'ять областей вийдуть з "червоної" зони карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Києві та Вінницькій області за добу ситуація з госпіталізаціями пацієнтів з COVID повернулася в норму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ ресторан COVID-19 Коронавірус
NEWS
Різкий спад: в Україні 5062 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 5062 нових випадки коронавірусу
DAILY
Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"