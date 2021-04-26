У Києві за порушення карантину закрили ще два ресторани

У Києві за порушення карантинних обмежень закрили ще два ресторани. Всього в столиці склали 24 адміністративні протоколи щодо керівників закладів через порушення карантину.

Так, вчора були закриті Ресторани "Редкая птица" на вулиці Басейній, 1/2 і "Holy Burger" на вулиці Шота Руставелі, 16.

"Загалом групи контролю, що працюють у складі працівників Головного управління Держспоживслужби в Києві, співробітників Департамент муніципальної безпеки КМДА та поліція Києва перевірили 20 нічних закладів на дотримання карантинних вимог. На підставі виявлених порушень на керівників установ складено 24 протоколи за ст.44-3 КУпАП", - повідомили в КМДА.

Санкції статті передбачають штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад - від 34 до 170 тисяч грн.

Відзначимо, в Києві зараз діє жорсткий локдаун - закладам заборонено приймати відвідувачів, а ресторани і кафе можуть працювати лише на винос або доставку.