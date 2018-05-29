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Интервью

В Киеве начнут реконструировать улицу на Трухановом острове

НовостиИнфраструктура    29.05.2018 - 22:14
Фото: Труханов остров (ua.igotoworld.com)
Фото: Труханов остров (ua.igotoworld.com)

В ходе реконструкции улучшат санитарное состояние Труханового острова

В Киеве реконструируют улицу Трухановскую с целью улучшения санитарно-технического состояния Труханова острова. Соответствующее распоряжение приняла Киевская городская государственная администрация (КМДА).

Сообщается, что заказчиком работ определено коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Реконструкция будет проводиться в Днепровском и Деснянском районах.

"Предприятие должно в установленном порядке получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и подрядную строительную организации для выполнения работ, обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также "Киевавтодор" должен разработать, согласовать с патрульной полицией Киева и представить на утверждение Департамента транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период выполнения работ.

"Финансировать реконструкцию будут за счет бюджетных средств в рамках Программы экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы. Реконструкция улицы Трухановской не требует отвода земельного участка и продлится в существующих границах", - сообщили в КГГА.

Напомним, 8 мая 2018 Верховный суд поддержал позицию прокуратуры Киева и регионального отделения Фонда госимущества и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым Гостиный двор на Контрактовой площади вернули в собственность государства.

Началась реконструкция Шулявского путепровода Ремонт столичной Окружной дороги продлится 8 месяцев, - КГГА
Теги публикации: реконструкция, Труханов остров  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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