В Киеве начнут реконструировать улицу на Трухановом острове

В ходе реконструкции улучшат санитарное состояние Труханового острова

В Киеве реконструируют улицу Трухановскую с целью улучшения санитарно-технического состояния Труханова острова. Соответствующее распоряжение приняла Киевская городская государственная администрация (КМДА).

Сообщается, что заказчиком работ определено коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Реконструкция будет проводиться в Днепровском и Деснянском районах.

"Предприятие должно в установленном порядке получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и подрядную строительную организации для выполнения работ, обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также "Киевавтодор" должен разработать, согласовать с патрульной полицией Киева и представить на утверждение Департамента транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период выполнения работ.

"Финансировать реконструкцию будут за счет бюджетных средств в рамках Программы экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы. Реконструкция улицы Трухановской не требует отвода земельного участка и продлится в существующих границах", - сообщили в КГГА.

Напомним, 8 мая 2018 Верховный суд поддержал позицию прокуратуры Киева и регионального отделения Фонда госимущества и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым Гостиный двор на Контрактовой площади вернули в собственность государства.