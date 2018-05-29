У Києві почнуть реконструювати вулицю на Трухановому острові

У ході реконструкції покращать санітарний стан Труханового острову

У Києві реконструюють вулицю Труханівську з метою покращення санітарно-технічного стану Труханового острову. Відповідне розпорядження ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Повідомляється, що замовником робіт визначено комунальну корпорацію "Київавтодор". Реконструкція буде проводитись у Дніпровському та Деснянському районах.

"Підприємство має у встановленому порядку отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації для виконання робіт, забезпечити розроблення проектної документації, проведення її експертизи та затвердження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також "Київавтодор" має розробити, погодити з патрульною поліцією Києва та подати на затвердження Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період виконання робіт.

"Фінансуватимуть реконструкцію за рахунок бюджетних коштів у рамках Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки. Реконструкція вулиці Труханівської не потребує відведення земельної ділянки та триватиме в існуючих межах", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, 8 травня 2018 Верховний суд підтримав позицію прокуратури Києва та регіонального відділення Фонду держмайна та залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким Гостинний двір на Контрактовій площі повернули у власність держави.