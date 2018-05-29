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У Києві почнуть реконструювати вулицю на Трухановому острові

НовиниІнфраструктура    29.05.2018 - 22:14
Фото: Труханів острів (ua.igotoworld.com)
Фото: Труханів острів (ua.igotoworld.com)

У ході реконструкції покращать санітарний стан Труханового острову

У Києві реконструюють вулицю Труханівську з метою покращення санітарно-технічного стану Труханового острову. Відповідне розпорядження ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Повідомляється, що замовником робіт визначено комунальну корпорацію "Київавтодор". Реконструкція буде проводитись у Дніпровському та Деснянському районах.

"Підприємство має у встановленому порядку отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації для виконання робіт, забезпечити розроблення проектної документації, проведення її експертизи та затвердження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також "Київавтодор" має розробити, погодити з патрульною поліцією Києва та подати на затвердження Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період виконання робіт.

"Фінансуватимуть реконструкцію за рахунок бюджетних коштів у рамках Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки. Реконструкція вулиці Труханівської не потребує відведення земельної ділянки та триватиме в існуючих межах", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, 8 травня 2018 Верховний суд підтримав позицію прокуратури Києва та регіонального відділення Фонду держмайна та залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким Гостинний двір на Контрактовій площі повернули у власність держави.

Розпочалася реконструкція Шулявського шляхопроводу Ремонт столичної Великої Окружної дороги триватиме 8 місяців, - КМДА
Теги публікації: реконструкция, Труханов остров  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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