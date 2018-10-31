У Києві розпочнеться тестування роботи електронного квитка з 1 листопада

Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

Електронний квиток діятиме на всі види громадського транспорту

Тестування роботи електронного квитка у Києві розпочнеться з першого листопада. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час відкриття Kyiv Smart City Forum 2018, передає РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київміськради.

Електронний квиток діятиме на всі види громадського транспорту на основі безконтактної електронної пластикової картки.

"Із 1 листопада, вже завтра, ми розпочинаємо тестувати роботу електронного квитка. Нам треба на практиці побачити, як працюватиме система, де є слабкі місця, де проблеми. Щоб усунути їх, аби система запустилася повноцінно", - підкреслив Кличко.

За словами мера, на сьогодні вже встановили близько 1200 валідаторів, тобто спеціальних зчитувальних пристроїв, у наземному громадському транспорті та модернізували частину турнікетів у метро.

"Пасажиру достатньо лише піднести квиток до валідатора. Проїзд оплачено", – зауважив Кличко.

Вказано, що контролери матимуть спеціальні прилади для перевірки транспортної картки пасажира.

Повідомляється, що придбати картку, зокрема, можна буде у касах метрополітену, "Київпастрансу", муніципальних та комерційних кіосках.

"Для пасажирів єдиний квиток на всі види транспорту - це зручність і комфорт. Е-квиток - це й підвищення рівня безпеки на дорозі. Водій зможе повністю зосередитися на своїх професійних обов’язках, а не працювати паралельно ще й кондуктором", - сказав міський голова та додав, що запровадження е-квитка дозволить столичній владі здійснювати облік реального пасажиропотоку.

Кличко підкреслив, що запровадження електронного квитка допоможе вирішити проблему компенсацій за пільговий проїзд.

"Це допоможе нам оптимізувати маршрути. А також вирішити проблему компенсацій за пільговий проїзд. І чи не найголовніше: електронний квиток - це контроль за обігом коштів на транспорті. Виведення великих сум готівки з "тіні", - зазначив мер столиці.

Нагадаємо, у травні 2013 року столична влада анонсувала, що у Києві електронний квиток на громадський транспорт повністю буде введений в I кварталі 2014 року.

Як писало РБК-Україна, у травні минулого року в Україні набув чинності закон про електронні квитки в громадському транспорті. У серпні про повну готовність до впровадження е-квитка заявили у Київському метрополітені, а у вересні 2017 року комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на впровадження системи електронного квитка у громадському транспорті Києва за 460 млн гривень.