У Києві почався саміт Кримської платформи
Фото: у Києві почався саміт Кримської платформи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники 45 країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.
До столичного конференц-центру "Парковий", що розташований в центрі Києва - неподалік Верховної Ради та Маріїнського палацу прибули учасники "Кримської платформи".
Під час саміту буде декілька тематичних дискусій:
- консолідація міжнародної політики невизнання будь-якої зміни статусу Криму;
- посилення санкцій проти Росії;
- захист прав людини і міжнародного гуманітарного права, відновлення прав корінного кримськотатарського народу;
- безпека в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами;
- подолання екологічних та економічних наслідків окупації.
Нагадаємо, РБК-Україна написало все, що відомо про цей захід.