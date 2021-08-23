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У Києві почався саміт Кримської платформи

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 11:34
У Києві почався саміт Кримської платформи Фото: у Києві почався саміт Кримської платформи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники 45 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.

До столичного конференц-центру "Парковий", що розташований в центрі Києва - неподалік Верховної Ради та Маріїнського палацу прибули учасники "Кримської платформи".

Під час саміту буде декілька тематичних дискусій:

  • консолідація міжнародної політики невизнання будь-якої зміни статусу Криму;
  • посилення санкцій проти Росії;
  • захист прав людини і міжнародного гуманітарного права, відновлення прав корінного кримськотатарського народу;
  • безпека в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами;
  • подолання екологічних та економічних наслідків окупації.

Нагадаємо, РБК-Україна написало все, що відомо про цей захід.

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Кримська платформа
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