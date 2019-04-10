В Киеве начался масштабный ремонт в 13 парках

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" в 2019 году планирует завершить масштабный капитальный ремонт в 13-ти столичных парках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сейчас идет 3-я очередь капремонта в парке "Наталка" (Оболонский район), который стал "золотым стандартом" для всех зеленых зон столицы. В 2019 году в рамках проекта должны появиться еще 2 новые детские площадки общей площадью 2000 кв. м, а также новая современная зона для активного отдыха и занятий спортом, где обустроят беговую дорожку длиной 400 м и два многофункциональных игровых поля.

В части парка, примыкающей к Северному мосту, проектом предусмотрено сохранение островного ландшафта путем сочетания этих островов между собой пешеходными дорожками.

В парке "Веселка" (Шевченковский район) в ходе строительства обустроят инженерные сети: освещение и поливооросительную систему газонов и цветников. В парке будет установлена система освещения, которой не было за все время существования этого парка из 60-х годов прошлого века. Также там появятся площадки для активного отдыха и занятий спортом, футбольная площадка, теннисные столы, шахматная площадка, общественная уборная, обновляются детские игровые зоны.

Ремонтные работы ведут и в скверах. В частности, на ул. Подлесной, 2 обустраивают пешеходные дорожки, установят урны, скамейки, а также обустроят зеленую зону.

По данным КГГА, в рамках проектов на 2019 год также предусмотрено устройство более 50 поливооросительных систем, которые дадут возможность охватить вдвое больше площади, чем в прошлом году, а это более 100 га.

В целом "Киевзеленстрой" занимается благоустройством 123 парков, не учитывая 582 сквера и 3 лесопарковых хозяйства.