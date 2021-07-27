В Киеве начали реконструкцию железнодорожной станции "Святошин": что там будет

Работы ведутся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и проекта пригородного сообщения City Express.

"Святошин - транспортный хаб, обслуживающий около полумиллиона жителей города Киева и предместий, проживающих на Борщаговке, Академгородке, Нивках, Святошино, и пассажиров, следующих с Тетеровского направлении: Ирпеня, Бучи, Немешаево, Ворзеля, Коростеня. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность и сделать быстрой пересадку пассажиров на другие виды транспорта", - рассказал Юрик.

По его словам, реконструированная платформа будет открыта уже в августе. Высокая платформа с навесом обеспечит доступность для маломобильных групп населения, говорят в "Укрзализныце".

Также станция станет тестовой площадкой для новых технологий. В частности, планируется установить автоматы с билетами и турникеты. Пассажирам это даст возможность быстро и без очередей покупать билеты, а для перевозчика - решить проблему с "зайцами" и улучшить учет проезда льготников для дальнейших взаиморасчетов с местными властями.

"Такой комплексный подход будет реализован и на других станциях и вокзалах страны. Наша цель остается неизменной: разгрузить дороги, сделать инфраструктуру Киева и пригорода гибкой и "умной", сфокусироваться на каждой станции отдельно и внедрить решения, которые в дальнейшем сделают пригородный транспорт удобным для каждого", - отметил Юрик.