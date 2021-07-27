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В Киеве начали реконструкцию железнодорожной станции "Святошин": что там будет

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Киев, Вторник 27 июля 2021 11:00
В Киеве начали реконструкцию железнодорожной станции "Святошин": что там будет Фото: в Киеве начали реконструкцию железнодорожной станции "Святошин" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На железнодорожной станции "Святошин" начался ремонт платформы, что станет первым этапом трансформации этого транспортного узла. Новые высокие платформы обеспечат комфорт для маломобильных групп, а новые IT-решения создадут удобную систему покупки билетов для пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

Работы ведутся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и проекта пригородного сообщения City Express.

"Святошин - транспортный хаб, обслуживающий около полумиллиона жителей города Киева и предместий, проживающих на Борщаговке, Академгородке, Нивках, Святошино, и пассажиров, следующих с Тетеровского направлении: Ирпеня, Бучи, Немешаево, Ворзеля, Коростеня. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность и сделать быстрой пересадку пассажиров на другие виды транспорта", - рассказал Юрик.

В Киеве начали реконструкцию железнодорожной станции &quot;Святошин&quot;: что там будет

По его словам, реконструированная платформа будет открыта уже в августе. Высокая платформа с навесом обеспечит доступность для маломобильных групп населения, говорят в "Укрзализныце".

Также станция станет тестовой площадкой для новых технологий. В частности, планируется установить автоматы с билетами и турникеты. Пассажирам это даст возможность быстро и без очередей покупать билеты, а для перевозчика - решить проблему с "зайцами" и улучшить учет проезда льготников для дальнейших взаиморасчетов с местными властями.

В Киеве начали реконструкцию железнодорожной станции &quot;Святошин&quot;: что там будет

"Такой комплексный подход будет реализован и на других станциях и вокзалах страны. Наша цель остается неизменной: разгрузить дороги, сделать инфраструктуру Киева и пригорода гибкой и "умной", сфокусироваться на каждой станции отдельно и внедрить решения, которые в дальнейшем сделают пригородный транспорт удобным для каждого", - отметил Юрик.

В Киеве начали реконструкцию железнодорожной станции &quot;Святошин&quot;: что там будет

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского запустят удобное пригородное железнодорожное сообщение в Киеве, Харькове и Днепре. Первым станет столичный Kyiv City Express.

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