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У Києві почали реконструкцію залізничної станції "Святошин": що там буде

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 11:00
У Києві почали реконструкцію залізничної станції "Святошин": що там буде Фото: в Києві почали реконструкцію залізничної станції "Святошин" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На залізничній станції "Святошин" розпочався ремонт платформи, що стане першим етапом трансформації цього транспортного вузла. Нові високі платформи забезпечать комфорт для маломобільних груп, а нові IT-рішення створять зручну систему купівлі квитків для пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика.

Роботи ведуться за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і проєктом приміського сполучення City Express.

"Святошин - транспортний хаб, що обслуговує близько пів мільйона мешканців міста Києва та передмістя, які проживають на Борщагівці, Академмістечку, Нивках, Святошині, та пасажирів, які прямують з Тетерівського напрямку: Ірпеня, Бучі, Немішаєва, Ворзеля, Коростеня. Реконструкція дозволить збільшити пропускну спроможність та зробити швидкою пересадку пасажирів на інші види транспорту", - розповів Юрик.

У Києві почали реконструкцію залізничної станції &quot;Святошин&quot;: що там буде

За його словами, реконструйована платформа буде відкрита вже у серпні. Висока платформа з накриттям забезпечить доступність для маломобільних груп населення, кажуть в "Укрзалізниці".

Також станція стане тестовим майданчиком для нових технологій. Зокрема, планується встановити автомати з квитками і турнікети. Пасажирам це дасть можливість швидко і без черг купувати квитки, а для перевізника – вирішити проблему із "зайцями" та покращити облік проїзду пільговиків для подальших взаєморозрахунків з місцевою владою.

У Києві почали реконструкцію залізничної станції &quot;Святошин&quot;: що там буде

"Такий комплексний підхід буде реалізовано й на інших станціях та вокзалах країни. Наша мета залишається незмінною: розвантажити дороги, зробити інфраструктуру Києва та передмістя гнучкою та "розумною", сфокусуватись на кожній станції окремо та впровадити рішення, які надалі зроблять приміський транспорт зручним для кожного", - зазначив Юрик.

У Києві почали реконструкцію залізничної станції &quot;Святошин&quot;: що там буде

Раніше координатор "Великого будівництва", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського запустять зручне приміське залізничне сполучення у Києві, Харкові та Дніпрі. Першим стане столичний Kyiv City Express.

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