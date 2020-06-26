В Киеве "Стоп коррупции" начала подготовку региональных активистов к местным выборам

По словам Бочкалы, ОО "Стоп коррупции" поддержит тех активистов, кто решит сам баллотироваться на местных выборах

В Киеве проходит съезд ячеек ОО "Стоп коррупции" по случаю местных выборов-2020. Региональным активистам проводят рабочие тренинги, посвященные подготовке в рамках общественной инициативы по осуществлению мониторинга и освещению нарушений избирательного законодательства на местах.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Для чего мы здесь сегодня собрались? Дух единения, единой семьи – очень важно чувствовать друг друга. Мы учли все ограничения в связи с карантином. Ситуация в Украине - до сих пор турбулентная, и никто не может сказать, что будет завтра. Очень важно чувствовать единство и чтобы наше взаимодействие было эффективно. Сегодня мы говорим о местных выборах - это ближайший вызов, который нас ждет", - отметил координатор ОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала.

Он заверил, что организация поддержит тех активистов, кто решит сам баллотироваться на местных выборах.

"Это будут выборы, в которых часть ячеек будет принимать участие. Возможно, кто-то видит себя депутатом поселкового или городского совета, например – те люди, которые длительное время боролись и завоевали авторитет и стали лидерами общественного мнения. Нельзя всю жизнь стоять у окон чиновников и стучать к ним в дверь. Мы прошли определенный рубеж и пришли к выводу, что не будем возражать, если кто-то выдвинет свои кандидатуры в местные советы. С учетом принципов и духа нашей организации, мы готовы поддержать", - заявил Бочкала.

Отметим, что на данный момент съезд продолжается. Во время торжественной части в программе собрания будут выступления экспертов и политологов. Основная тема обсуждения – местные выборы. В частности, к каким нарушениям избирательного законодательства стоит готовиться и существует ли риск переноса всенародного голосования. Добавим, что в мероприятии принимают участие представители проекта из более 40 городов Украины и районов столицы.

Ранее сообщалось, что сегодня проведут тренинги для подготовки региональных активистов в рамках общественной инициативы "Стоп политической коррупции".

Накануне волеизъявления в день выборов они будут мониторить и освещать нарушения избирательного законодательства на местах. На мероприятии присутствовали представители Министерства внутренних дел и "Укравтодора".