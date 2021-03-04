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В Киеве началась бессрочная акция с требованием вернуть Гостиный двор

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 21:27
В Киеве началась бессрочная акция с требованием вернуть Гостиный двор Фото: Гостиный двор (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В столице началась бессрочная акция с требованием к Кабинету министров вернуть Гостиный двор в коммунальную собственность Киева ради спасения памятника от разрушения.

Об этом сообщил активист Тарас Белинский в Facebook.

"Наши предупреждения господину Ткаченко ничего не дали и поэтому сегодня громада вышла под минкульт. К сожалению самого господина министра на рабочем месте не было, но собралась достаточное количество активных и сознательных граждан, чтобы дать понять, что мы больше не шутим! Нами было решено начать бессрочную акцию с требованием: вернуть городу Гостиный двор", - отмечает Белинский.

Активисты требуют от правительства немедленно вернуть Гостиный двор в коммунальную собственность столицы ради спасения памятника от разрушения.

Наші попередження пану Ткаченко ні чого не дали і тому сьогодні громада вийшла під мінкульт. На жаль самого пана...

Posted by Тарас Білінський on Thursday, March 4, 2021

"Ждать еще несколько лет и обращать внимание на обещания господина Ткаченко нет времени. Медлить с реставрацией - это уже преступление", - отмечает Тарас Белинский.

Следующая акция пройдет в субботу, 6 марта, в 12:00 у Гостиного двора.

Напомним, Гостиный двор - памятник национального значения, объект культурного наследия на Контрактовой площади (на Подоле) в Киеве. Возведенный в 1809 году вместо старого двора (1760-е годы, архитектор Иван Григорович-Барский).

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