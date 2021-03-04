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У Києві розпочалась безстрокова акція з вимогою повернути Гостинний двір

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 21:27
У Києві розпочалась безстрокова акція з вимогою повернути Гостинний двір Фото: Гостинний двір (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У столиці розпочато безстрокову акцію з вимогою до Кабінету міністрів повернути Гостинний двір у комунальну власність Києва заради порятунку пам’ятки від руйнації.

Про це повідомив активіст Тарас Білінський у Facebook.

"Наші попередження пану Ткаченко нічого не дали і тому сьогодні громада вийшла під мінкульт. На жаль самого пана міністра на робочому місті не було, але зібралась достатня кількість активних та свідомих громадян, щоб дати зрозуміти, що ми більше не жартуємо! Було вирішено розпочати безстрокову акцію з вимогою: повернути місту Гостинний двір", - зазначає Білінський.

Активісти вимагають від уряду негайно повернути Гостинний двір у комунальну власність столиці заради порятунку пам’ятки від руйнації.

Наші попередження пану Ткаченко ні чого не дали і тому сьогодні громада вийшла під мінкульт. На жаль самого пана...

Posted by Тарас Білінський on Thursday, March 4, 2021

"Чекати ще кілька років та звертати увагу на обіцянки пана Ткаченка вже немає часу. Зволікати з реставрацією – це вже злочин", - наголошує Тарас Білінський.

Наступна акція пройде у суботу, 6 березня, о 12:00 біля Гостинного двору.

Нагадаємо, Гостинний двір - пам'ятка національного значення, об'єкт культурної спадщини на Контрактовій площі (на Подолі) в Києві. Зведений в 1809 році замість старого двору (1760-ті роки, архітектор Іван Григорович-Барський).

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