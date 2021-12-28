В Киеве начала работать услуга предоплаченной парковки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя председателя КГГА Константина Усова в Telegram .

Благодаря такой услуге водители могут заранее бронировать паркоместо, которое будет закреплено за авто. Цена за услугу составляет 8 599 гривен в месяц.

Ресторан Citronelle теперь имеет два таких места для автомобилей, у БЦ "София" - 6 мест. Раньше там были самовольно установлены конусы.

Фото: услуга предоплаченной парковки теперь доступна в столице (t.me/usov_ua)

"Сейчас город их собрал и предложил бизнесу официальный договор о бронировании машиномест с использованием официального городского знака и прозрачной оплаты", - говорится в сообщении.

Можно забронировать 40% парковочной площадки. Остальные 60% - всегда остаются общедоступными.

Также Усов отметил, что честное сотрудничество бизнеса с городом можно проверить по QR-коду. Там есть договор контрагента с ответственным коммунальным предприятием "Киевтранспарксервис" и данные о том, кто подписался на машиноместе, сколько, на какой период, и сколько за это получает городской бюджет.