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В Киеве начала работать услуга предоплаченной парковки

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 15:25
В Киеве начала работать услуга предоплаченной парковки Фото: в Киеве теперь официально можно предоплатить парковку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В столице официально заработала услуга предоплаченной парковки. Первыми владельцами табличек стали ресторан Citronelle и БЦ "София".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя председателя КГГА Константина Усова в Telegram.

Благодаря такой услуге водители могут заранее бронировать паркоместо, которое будет закреплено за авто. Цена за услугу составляет 8 599 гривен в месяц.

Ресторан Citronelle теперь имеет два таких места для автомобилей, у БЦ "София" - 6 мест. Раньше там были самовольно установлены конусы.

Фото: услуга предоплаченной парковки теперь доступна в столице (t.me/usov_ua)

"Сейчас город их собрал и предложил бизнесу официальный договор о бронировании машиномест с использованием официального городского знака и прозрачной оплаты", - говорится в сообщении.

Можно забронировать 40% парковочной площадки. Остальные 60% - всегда остаются общедоступными.

Также Усов отметил, что честное сотрудничество бизнеса с городом можно проверить по QR-коду. Там есть договор контрагента с ответственным коммунальным предприятием "Киевтранспарксервис" и данные о том, кто подписался на машиноместе, сколько, на какой период, и сколько за это получает городской бюджет.

Напомним, в Киеве обновили приложение для оплаты почасовой парковки и упростили сервис QR-билетов, а также добавили функцию таймера для автоматического завершения парковки, рассказал руководитель цифровой трансформации столицы (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

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