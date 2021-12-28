У Києві почала працювати послуга передплаченого паркування
У столиці офіційно запрацювала послуга передплаченого паркування. Першими власниками табличок стали ресторан Citronelle та БЦ "Софія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду заступника голови КМДА Костянтина Усова в Telegram.
Завдяки такій послузі водії можуть заздалегідь бронювати паркомісце, яке буде закріплене за авто. Ціна за послугу становить 8 599 гривень на місяць.
Ресторан Citronelle тепер має два такі місця для автомобілів, у БЦ "Софія" - 6 місць. Раніше там були самовільно встановлені конуси.
"Зараз місто їх зібрало і запропонувало бізнесу офіційний договір про бронювання машиномісць з використанням офіційного міського знаку та прозорої оплати", - йдеться у повідомленні.
Можна забронювати 40% паркувального майданчика. Інші 60% - завжди залишаються загальнодоступними.
Також Усов зазначив, що чесну співпрацю бізнесу з містом можна перевірити за QR-кодом. Там є договір контрагента з відповідальним комунальним підприємством "Київтранспарксервіс" та дані про те, хто підписався на машиномісце, скільки, на який період і скільки за це отримує міський бюджет.
Нагадаємо, в Києві оновили додаток для оплати погодинного паркування та спростили сервіс QR-квитків, а також додали функцію таймера для автоматичного завершення паркування, розповів керівник цифрової трансформації столиці (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.