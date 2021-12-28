ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві почала працювати послуга передплаченого паркування

Новость на русском →
Київ, Вівторок 28 грудня 2021 15:25
У Києві почала працювати послуга передплаченого паркування Фото: у Києві тепер офіційно можна передплатити паркування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У столиці офіційно запрацювала послуга передплаченого паркування. Першими власниками табличок стали ресторан Citronelle та БЦ "Софія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду заступника голови КМДА Костянтина Усова в Telegram.

Завдяки такій послузі водії можуть заздалегідь бронювати паркомісце, яке буде закріплене за авто. Ціна за послугу становить 8 599 гривень на місяць.

Ресторан Citronelle тепер має два такі місця для автомобілів, у БЦ "Софія" - 6 місць. Раніше там були самовільно встановлені конуси.

Фото: послуга передоплаченого паркування тепер доступна у столиці (t.me/usov_ua)

"Зараз місто їх зібрало і запропонувало бізнесу офіційний договір про бронювання машиномісць з використанням офіційного міського знаку та прозорої оплати", - йдеться у повідомленні.

Можна забронювати 40% паркувального майданчика. Інші 60% - завжди залишаються загальнодоступними.

Також Усов зазначив, що чесну співпрацю бізнесу з містом можна перевірити за QR-кодом. Там є договір контрагента з відповідальним комунальним підприємством "Київтранспарксервіс" та дані про те, хто підписався на машиномісце, скільки, на який період і скільки за це отримує міський бюджет.

Нагадаємо, в Києві оновили додаток для оплати погодинного паркування та спростили сервіс QR-квитків, а також додали функцію таймера для автоматичного завершення паркування, розповів керівник цифрової трансформації столиці (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
DAILY
Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу